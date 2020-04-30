فوز ليبي ومصري وتونسي في مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت

مباراة سابقة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة (المركز الإعلامي)

كشفت اللجنة المنظمة مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن أسماء الفائزين في النسخة الثامنة للمسابقة، وهم عبدالحميد دقلف من مدينة الخمس (ليبيا)، وزياد عطية (تونس) ومحمد خير (مصر).

يشار إلى أن عدد المشاركين في إجابة السؤال الأول 18 مشاركًا، والإجابات الصحيحة 3، وعدد المشاركين في إجابة السؤال الثاني 35 والإجابات الصحيحة 17، والمشاركين في الإجابة عن السؤال الثالث 60 الإجابات الصحيحة 20.

يذكر أن مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت تتواصل طيلة أيام الحجر الصحي، وتهدف إلى التعريف باللعبة، وتاريخها وقوانينها ولتشجيع الرياضيين والمدربين والحكام والمهتمين بلعبة الكرة الطائرة، بالبقاء في منازلهم، للالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة في محاربة انتشار وباء فيروس كورونا، والحد من خطورته.