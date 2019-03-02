أولمبي الزاوية يحسم «ديربي الغربية» ويضيف 3 نقاط ثمينة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 01:03 صباحا

حسم فريق الأولمبي بالزواية «ديربي الغربية»  بالفوز على فريق رفيق صرمان بنتيجة ثلاثة أهداف نظفية في المباراة التي اقيمت بملعب الزواية مساء الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

أهداف المباراة جاءت في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول من ضربة ركنية مباشرة في شباك حارس رفيق سجل منها اللاعب عبد الرحمن الحراري الهدف الأول والهدف الثاني للأولمبي جاء في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني للاعب أحمد الحداد والهدف الثالثة جاء من علامة الجزاء تقدم لها المدافع عبد العزيز الصويعي قبل نهاية المبارة بحوالي 20 دقيقة.

بهذه النتيجة رفع الأولمبي رصيده إلى النقطة السادسة في الترتيب التاسع في المجموعة الثانية أما رفيق بنفس رصيده السابق 4 نقاط..

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