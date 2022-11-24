أرز بالمفروم واللوز

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز شهي باللحم المفروم واللوز المحمص تعلميه معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى

250 غرام لحم مفروم

ملعقة كبيرة سمن

بهارات مشكلة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة هيل

ملعقة صغيرة زيت نباتي

1/4 ملعقة قرفة مطحونة

2 2/3 كوب ماء ساخن

1/4 كوب لوز شرائح محمص للتزيين