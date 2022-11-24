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أرز بالمفروم واللوز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 02:01 مساء
أرز بالمفروم واللوز
أرز شهي باللحم المفروم واللوز المحمص(الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز شهي باللحم المفروم واللوز المحمص تعلميه معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى
250 غرام لحم مفروم
ملعقة كبيرة سمن
بهارات مشكلة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة هيل
ملعقة صغيرة زيت نباتي
1/4 ملعقة قرفة مطحونة
2 2/3 كوب ماء ساخن
1/4 كوب لوز شرائح محمص للتزيين

طريقة التحضير
- قومي بتسخين الزيت والسمن في قدر غير لاصق على نار متوسطة ثم قومي بإضافة اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بني اللون.
- قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق ثم قومي بإضافة الأرز والبهارات المشكلة وجوزة الطيب والقرفة والهيل وقلبي.
- قومي بإضافة الماء الساخن واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا.
- قومي بسكب الأرز في طبق التقديم ووزعي اللوز المحمص وقدميه ساخنًا.
 

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