أرز بالمفروم واللوز...

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز شهي باللحم المفروم واللوز المحمص تعلميه معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى
250 غرام لحم مفروم
ملعقة كبيرة سمن
بهارات مشكلة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة هيل
ملعقة صغيرة زيت نباتي
1/4 ملعقة قرفة مطحونة
2 2/3 كوب ماء ساخن
1/4 كوب لوز شرائح محمص للتزيين
طريقة التحضير
- قومي بتسخين الزيت والسمن في قدر غير لاصق على نار متوسطة ثم قومي بإضافة اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بني اللون.
- قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق ثم قومي بإضافة الأرز والبهارات المشكلة وجوزة الطيب والقرفة والهيل وقلبي.
- قومي بإضافة الماء الساخن واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا.
- قومي بسكب الأرز في طبق التقديم ووزعي اللوز المحمص وقدميه ساخنًا.
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