طاجين الكفتة المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

طاجين الكفتة المغربية من الوصفات المشهورة في المطبخ المغربي لذيذة وشهية، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة من مكونات متوفرة في كل منزل، وتقدم في العزومات.

تعرفي إلى طريقة تحضير طاجين الكفتة المغربية معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة.

المكونات

½ا كيلوغرام لحمة كفتة غنم

½ كوب أرزمسلوق

½ باقة معدنوس مفرومة ناعم

حبة بصل كبيرة مفرومة

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة : فلفل أسود - زنجبيل - كركم - قرفة (بزار)

لتحضير التتبيلة

2 حبة بصل متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - كركم - زنجبيل - قرفة

¼ باقة بقدونس

½ ملعقة صغيرة زعفران محلولة في كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة : زيت زيتون - زبدة