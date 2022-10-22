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طاجين الكفتة المغربي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 03:05 مساء
طاجين الكفتة المغربي
خطوات بسيطة لتحضير طاجين الكفتة كالمحترفات (الإنترنت)
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طاجين الكفتة المغربية من الوصفات المشهورة في المطبخ المغربي لذيذة وشهية، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة من مكونات متوفرة في كل منزل، وتقدم في العزومات.
تعرفي إلى طريقة تحضير طاجين الكفتة المغربية معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة.

المكونات
½ا كيلوغرام لحمة كفتة غنم
½ كوب أرزمسلوق
½ باقة معدنوس مفرومة ناعم
حبة بصل كبيرة مفرومة
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة : فلفل أسود - زنجبيل - كركم - قرفة (بزار)
لتحضير التتبيلة
2 حبة بصل متوسطة مفرومة
3 فصوص ثوم مهروس
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - كركم - زنجبيل - قرفة
¼ باقة بقدونس
½ ملعقة صغيرة زعفران محلولة في كوب من الماء
2 ملعقة كبيرة : زيت زيتون - زبدة

طريقة التحضير
- نضع الأرز في وعاء ونضيف فوقه اللحم والبصل والمعدنوس والملح والفلفل والكركم والزنجبيل والقرفة وندعك جيدا حتى تتداخل المكونات معا ومن ثم نشكل اللحم على شكل كرات ونتركها جانبا.
- لتحضير التتبيلة في طاجين نضع الزيت والزبدة على نار متوسطة ونضيف البصل والثوم المهروس والمعدنوس والبهارات المذكورة مع الملح والفلفل نقلب المكونات معاً ونتركها مدة 5 دقائق مع إحكام إغلاق الغطاء حتى يذبل البصل ثم نضيف الزعفران المحلول في الماء ونحرك جيداً.
- عند الغليان نضيف فوق التتبيلة المحضرة كرات الكفتة ونحكم إغلاق الغطاء ونترك الطاجين على النار مدة 20 دقيقة حتى تمام النضج .
- تقدم إلى جانب طبق البطاطا المسلوقة والمقطعة مكعبات والمتبلة بالبصل والمعدنوس والملح والفلفل وزيت الزيتون وتصبح جاهزة للتقديم.

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