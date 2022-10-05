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جلاش باللحم في 35 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 12:30 مساء
جلاش باللحم في 35 دقيقة
تعلمي معنا طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشوة باللحم (الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشوة باللحم، وحضِّريها في مطبخكِ في وقت لا يتعدى 35 دقيقة واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام جلاش.
500 غرام لحم معصج.
كوب بسلة.
جزرتان مبشورتان.

طريقة التحضير
- يعصج اللحم مع الجزر المبشور والبسلة ويطهى ويقلب جيدا مع الملح والفلفل.
- يقطع الجلاش أربعة أقسام متساوية ثم يؤخذ اللحم ويوضع في منتصف الجلاش ويلف على هيئة أصابع ويرص الجلاش في الصينية ويدهن بالسمن أو الزيت.
- يدخل الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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