جلاش باللحم في 35 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير أصابع الجلاش المحشوة باللحم، وحضِّريها في مطبخكِ في وقت لا يتعدى 35 دقيقة واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام جلاش.

500 غرام لحم معصج.

كوب بسلة.

جزرتان مبشورتان.