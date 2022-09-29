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شوربة السمك بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 02:10 مساء
شوربة السمك بالطماطم
شوربة السمك بالطماطم (الإنترنت)
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طبق الشوربة من الأطباق المهمة التي لا غنى عنها على المائدة، لذا يجب التنوع في أطباق الشوربة المقدمة من قبلك. اليوم نقدم لكِ عزيزتي أسهل طريقة لتحضير شوربة السمك بالطماطم لتتعلميها معنا اليوم، لتقدميها لأفراد أسرتك، وفق «هي».

المكونات
1 كجم من فيليه السمك الأبيض مقطع مكعبات
5 حبات طماطم صغيرة
3 ملاعق كبيرة طعام زنجبيل مبشور
4 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
¼ ملعقة صغيرة من السكر
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون
2 ملعقة بقدونس مفروم للتزيين
ماء مغلي بحسب الحاجة

طريقة التحضير
سخني الزيت على نار متوسطة وأضيفي الزنجبيل والثوم والطماطم والسكر والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر. اطبخيها مع التحريك لدقيقتين.
أضيفي الماء المغلي حسب الحاجة، ودعي المزيج يغلي، خفضي الحرارة وسخني مدة 10 دقائق.
ضعي مكعبات السمك واتركيه حتى ينضج
ضعي معجون الطماطم وحركي الشوربة
أضيفي المزيد من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
اسكبي الشوربة في الأطباق المخصصة لها بعد تزيينها بالبقدونس قبل التقديم.

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