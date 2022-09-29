شوربة السمك بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

طبق الشوربة من الأطباق المهمة التي لا غنى عنها على المائدة، لذا يجب التنوع في أطباق الشوربة المقدمة من قبلك. اليوم نقدم لكِ عزيزتي أسهل طريقة لتحضير شوربة السمك بالطماطم لتتعلميها معنا اليوم، لتقدميها لأفراد أسرتك، وفق «هي».

المكونات

1 كجم من فيليه السمك الأبيض مقطع مكعبات

5 حبات طماطم صغيرة

3 ملاعق كبيرة طعام زنجبيل مبشور

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

¼ ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

2 ملعقة بقدونس مفروم للتزيين

ماء مغلي بحسب الحاجة