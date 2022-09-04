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دجاج تندوي من المطبخ الهندي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 12:50 مساء
دجاج تندوي من المطبخ الهندي
خطوات سهلة وبسيطة لتحضير طبق التندوي الهندي الشهي (الإنترنت)
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تعرفي معنا في خطوات سهلة وبسيطة لتحضير طبق التندوي الهندي الشهي وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
كيلوغرام واحد من الدجاج المقطع
3 أكواب من اللبن
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود
ربع ملعقة صغيرة من القرنفل
ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل
ربع ملعقة صغيرة من البابريكا
نصف ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من الكزبرة
4 فصوص من الثوم

طريقة التحضير
- البداية تكون من خلال غسل الدجاج وتنظيفه جيدًا، وتركه جانبًا إلى حين استعماله.
- حضّري تتبيلة الدجاج من خلال مزج اللبن والملح والفلفل الأسود والقرنفل والزنجبيل وتقليبها جيدًا.
- ثم أضيفي كلاً من الثوم المهروس والبابريكا والكمون والقرفة والكزبرة وحرّكيها إلى أن تتجانس في ما بينها.
- تبّلي قطع الدجاج في الخليط السابق واتركيها منقوعة بعد تغليف الوعاء وضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- بعدها أخرجي الدجاج من الثلاجة وجففيه جيدًا وادهنيه بزيت الزيتون.
- ادخلي الدجاج إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج تمامًا.
- ثم اخرجيه وقدّميه ساخنًا مع الخضار أو الأرز وفق ما ترغبين.

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