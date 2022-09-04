دجاج تندوي من المطبخ الهندي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا في خطوات سهلة وبسيطة لتحضير طبق التندوي الهندي الشهي وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

كيلوغرام واحد من الدجاج المقطع

3 أكواب من اللبن

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة

4 فصوص من الثوم