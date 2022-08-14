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كبدة على الطريقة اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 12:05 مساء
كبدة على الطريقة اليمنية
الكبدة اليمنية (الإنترنت)
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نقدم لك اليوم وصفة تحضير الكبدة الشهية والمغذية على الطريقة اليمنية، لتعديها في مطبخك بكل سهولة، حسب «أطيب طبخة».

المكونات
كيلوغرام كبدة مقطّعة إلى شرائح
كوبان طماطم مفرومة
فلفل رومي مفروم
بصل مفروم
4 فصوص ثوم مفروم
5 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود
ليمون حامض

طريقة التحضير
في وعاء، نضع الكبدة، الثوم البودرة، الكركم، البهارات والبابريكا. ونقلّب المكونات حتى تتداخل.
في مقلاة على نار متوسطة، نسخّن الزيت ثم نضيف البصل، الثوم والفلفل الأسود. نقلّب المكونات حتى يصبح لون البصل ذهبي.
نضيف الفلفل الرومي ونقلّب المكونات جيدًا. نضيف الطماطم ونقلّب.
في مقلاة ثانية على نار متوسطة، نذوّب الزبدة ثم نضيف الكبدة ونقلّبها حتى يتغير لونها. نضيفها إلى مزيج البصل ونقلّب المكونات حتى تتداخل وتنضج الكبدة.
نضع الكبدة في طبق التقديم ونزيّن بشرائح الليمون.. وصحتين.

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