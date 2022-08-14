كبدة على الطريقة اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم وصفة تحضير الكبدة الشهية والمغذية على الطريقة اليمنية، لتعديها في مطبخك بكل سهولة، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

كيلوغرام كبدة مقطّعة إلى شرائح

كوبان طماطم مفرومة

فلفل رومي مفروم

بصل مفروم

4 فصوص ثوم مفروم

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

ليمون حامض