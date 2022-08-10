تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل فطيرة الجزر بالفانيليا السريعة وأعديها في مطبخك بسهولة حسب وصفة «شملولة».
المكونات
كوب وربع دقيق
كوب جزر مبشور
كوب إلا ربع حليب
ربع كوب سكر بني
ربع كوب عين جمل مجروش
2 بيضة
2 معلقة صغيرة بيكينغ باودر
معلقة صغيرة زيت
معلقة صفيرة فانيليا سائلة
معلقة صغيرة قرفة
ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
رشة ملح
رشة زنجبيل
عسل أبيض
طريقة التحضير
- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينغ باودر والبيكينغ صودا والملح والقرفة والزنجبيل والسكر، وتخلط جيدا.
- في وعاء آخر يوضع الحليب والبيض والزيت والفانيليا، وتخلط جيدا.
- يضاف خليط الدقيق على المكونات السائلة، ويقلب مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس.
- يضاف الجزر وعين الجمل، وتخلط جيدا لتمتزج تماما.
- توضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن.
- يوضع مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة، ويفرد قليلا.
- يترك حتى يبدأ بتكوين فقاعات، ويحمر الجزء الملاصق للمقلاة ويقلب على الجانب الآخر وحتى يحمر.
ـ تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
- توضع في الطبق، ويوضع فوقها العسل الأبيض.
- تقدم دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.
تعليقات