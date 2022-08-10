فطيرة الجزر بالفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل فطيرة الجزر بالفانيليا السريعة وأعديها في مطبخك بسهولة حسب وصفة «شملولة».

المكونات

كوب وربع دقيق

كوب جزر مبشور

كوب إلا ربع حليب

ربع كوب سكر بني

ربع كوب عين جمل مجروش

2 بيضة

2 معلقة صغيرة بيكينغ باودر

معلقة صغيرة زيت

معلقة صفيرة فانيليا سائلة

معلقة صغيرة قرفة

ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

رشة ملح

رشة زنجبيل

عسل أبيض