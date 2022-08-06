كيكة الرمل الشهية

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت كيكة الرمل في الآونة الأخيرة وبات الكثيرون يطلبونها، فتعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير

كوب (130 غرام) دقيق متعدد الاستخدامات.

½ 1 كوب (170 غرام) سميد.

¾ كوب (150 غرام) زبادي.

¾ كوب (180 مل) زيت.

¾ كوب (150 غرام) سكر.

½ كوب (120 مل) حليب مكثف ومحلى.

ملعقة كبيرة (10 غرامات) بيكنغ باودر.

ملعقة كبيرة (15 غرام) خل.

ملعقة صغيرة (5 غرام) بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة.

رشة ملح.