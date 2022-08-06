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كيكة الرمل الشهية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 12:01 مساء
كيكة الرمل الشهية
كيكة الرمل (الإنترنت)
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انتشرت كيكة الرمل في الآونة الأخيرة وبات الكثيرون يطلبونها، فتعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير
كوب (130 غرام) دقيق متعدد الاستخدامات.
½ 1 كوب (170 غرام) سميد.
¾ كوب (150 غرام) زبادي.
¾ كوب (180 مل) زيت.
¾ كوب (150 غرام) سكر.
½ كوب (120 مل) حليب مكثف ومحلى.
ملعقة كبيرة (10 غرامات) بيكنغ باودر.
ملعقة كبيرة (15 غرام) خل.
ملعقة صغيرة (5 غرام) بيكربونات الصودا.
ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة.
رشة ملح.

الطريقة
سخني الفرن عند 180 درجة مئوية.
ضعي كوبًا من السميد في وعاء كبير، ثم أضيفي الدقيق والملح والبيكنغ باودر وقلبي جيدًا.
ضعي الزيت والسكر والزبادي والفانيليا في وعاء آخر، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات.
أضيفي خليط الدقيق واخفقي جيدًا، حتى تمتزج المكونات.
ضعي بيكربونات الصودا في وعاء صغير، ثم أضيفي الخل ليفور الخليط فورًا.
أضيفي الخل إلى خليط الكيك واخفقي جيدًا.
صبي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعي الصينية في الفرن من 45 إلى 50 دقيقة حتى ينضج الكيك.
سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ثم أضيفي باقي السميد وقلبيه دقيقتين حتى يتحمص.
أخرجي الكيكة من الفرن، واتركيها تهدأ قليلًا، ثم اقلبيها في طبق التقديم.
ادهني الوجه والأطراف بالحليب المكثف، ثم وزعي السميد المحمص ليُغطي الكيكة، وقدميها مع المشروبات الساخنة.. وصحتين.

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