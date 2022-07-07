اللحم بالتوابل في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

اللحم بالتوابل من الوصفات الشهية التي يمكنك تقديمها مع أطباق المحاشي والأرز البسمتي، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل اللحم بالتوابل لتقدميه لأفراد أسرتك، ولتكون خيارًا سليمًا لكِ في العزائم والمناسبات، حسب موقع «هي».

المكونات:

1كيلو لحم ضأن

2 بصلة مفرومة

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 لتر ماء