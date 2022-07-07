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اللحم بالتوابل في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 12:50 مساء
اللحم بالتوابل في الفرن
اللحم بالتوابل من الوصفات الشهية (الإنترنت)
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اللحم بالتوابل من الوصفات الشهية التي يمكنك تقديمها مع أطباق المحاشي والأرز البسمتي، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل اللحم بالتوابل لتقدميه لأفراد أسرتك، ولتكون خيارًا سليمًا لكِ في العزائم والمناسبات، حسب موقع «هي».

المكونات:
1كيلو لحم ضأن
2 بصلة مفرومة
1 ملعقة صغيرة ملح
¼ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 لتر ماء

طريقة التحضير:
في قدر مناسب على النار ضعي زيت الزيتون ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيهم جيدا حتى يذبل.
أضيفي لحم الضأن والملح، والفلفل الأسود والكمون وقلّبيها جيدا، حتى يصبح لون اللحم ذهبيًا.
ثم أضيفي الماء، واتركي اللحم على نار هادئة حتى ينضج.
قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 درجة.
احضري صينية وضعي لحم الضأن وأدخليها الفرن لمدة نصف ساعة مع قليل من صوص اللحم مع متابعة زيادته عند نقصانه حتى ينضح اللحم تمامًا.
أخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة مع الأرز بالخلطة أو الأرز بالكركم والتوابل.

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