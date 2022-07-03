جلاش بالمهلبية

القاهرة - بوابة الوسط

جلاش بالمهلبية حلى سهل وسريع ستحضرونه دائمًا، لأنه لذيذ للغاية ويحتوي على طبقات الجلاش المقرمشة والمسقية بالقطر وحشوة المهلبية الكريمية الشهية تعلميه معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

جلاش

كوب سمنة مذابة

لتحضير المهلبية:

½ كيلو حليب سائل

½ كوب ماء

3 ملاعق كبيرة نشا

ظرف فانيليا

لتحضير القطر:

2 كوب ماء

2 كوب سكر

فانيليا