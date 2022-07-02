فطيرة الشكشوكة للفطار

القاهرة - بوابة الوسط

الشكشوكة من الأكلات المصرية الشهيرة.. نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها كفطيرة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة العشر دقائق

ربع كيلو لحمة مفرومة

6 بيضات

2 حبة طماطم مكعبات

2 حبة بصل مفروم

2 حبة فلفل أخضر مكعبات

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

زيت

زيت زيتون

معدنوس مفروم