Atwasat

معكرونة بكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 04:11 مساء
معكرونة بكرات اللحم
طريقة تحضير المعكرونة مع كرات اللحم الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة
alwasat radio

نقدم إليكم طريقة تحضير المعكرونة مع كرات اللحم الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
450 غرام معكرونة إسباجتي
½ كيلو لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة بقسماط
ملعقة كبيرة صوص باربكيو
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 كوب عصير طماطم
كوب طماطم معلب
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ½ كوب شوربة دجاج
½ كوب كريمة لباني
5 عدد أوراق ريحان طازج
كرة موتزاريلا مقطع شرائح
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت نباتي

طريقة التحضير
- في وعاء نضع اللحم مع البقسماط وصوص الباربيكيو والمستردة ونتبلها بالملح والفلفل.
- نخلط مكونات كرات اللحم معا جيدا ونكور اللحم 5 كرات.
- في طاسة ساخنة على النار نضع الزبدة والزيت ونضع اللحم لتأخذ لونا رائعا
- نرفع اللحم من على النار وفي الطاسة نفسها نضع مكعب زبدة.
- نضيف الثوم ونقلبه قليلا ونضع عصير الطماطم مع الطماطم المعلبة.
- ونقلبهم ثم نضيف مرقة الدجاج لتغلي المكونات ونضع المعكرونة ونغطيها لمدة 5 دقائق.
- ونقلب المعكرونة ونضع كرات اللحم بينها ونضع صلصة الطماطم بينهم.
- نغطي المعكرونة لمدة 20 دقيقة ثم نضيف الكريمة اللباني عليه ونضع الجبن الموتزاريلا، وأوراق الريحان ونغطيها لمدة 5 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»

بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»

الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج

مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية

تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية
عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز

المنتخب الليبي يعلن أول قائمة لـ«فرسان المتوسط» تحت ولاية المدرب الفرنسي مارتينز
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة

الدامجة: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين ولن أتوقف عن قول الحقيقة
وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»

وست هام يسقط السيتي في فخ التعادل ويمنح «ليفربول» فرصة إشعال قمة «البريميرليغ»
الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا

الشلماني: لن أستقيل وسأكشف أصحاب العراقيل لاتحاد الكرة قريبا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
قالب حلوى يدخل تاريخ المطبخ البريطاني
قالب حلوى يدخل تاريخ المطبخ البريطاني
دبس رمان دون سكر
دبس رمان دون سكر
حمام محشي
حمام محشي
حضري المجدرة المصفاية
حضري المجدرة المصفاية
حضري الحليب المكثف في مطبخك
حضري الحليب المكثف في مطبخك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة...
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر...
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر...
خبزة محشية ومهلبية على مائدتك 26 رمضان
خبزة محشية ومهلبية على مائدتك 26 رمضان...
بازلاء وأرز بالبشاميل على مائدتك 27 رمضان
بازلاء وأرز بالبشاميل على مائدتك 27 رمضان...
المزيد
معكرونة بكرات اللحم
معكرونة بكرات اللحم...
كبدة دجاج بانية
كبدة دجاج بانية...
فطائر الحليب دون فرن
فطائر الحليب دون فرن...
حضري الحليب المكثف في مطبخك
حضري الحليب المكثف في مطبخك...
حضري المجدرة المصفاية
حضري المجدرة المصفاية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط