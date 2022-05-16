معكرونة بكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكم طريقة تحضير المعكرونة مع كرات اللحم الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

450 غرام معكرونة إسباجتي

½ كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة بقسماط

ملعقة كبيرة صوص باربكيو

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 كوب عصير طماطم

كوب طماطم معلب

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ½ كوب شوربة دجاج

½ كوب كريمة لباني

5 عدد أوراق ريحان طازج

كرة موتزاريلا مقطع شرائح

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت نباتي