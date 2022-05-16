كبدة دجاج بانية...

نقدم إليكِ طريقة تحضير كبدة الدجاج البانية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلو كبدة دجاج صافي
كوب حليب
10 فصوص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت
2 عدد فلفل رومي متقطع صغير
2 عدد ليمون
كوب دقيق
2 عدد بيض
كوب بقسماط
زيت للقلي
سلطة طحينة للتقديم
معدنوس للتقديم
طريقة التحضير
- في وعاء ننقع الكبدة في الحليب لمدة 30 دقيقة ثم نغسل الكبدة بالمياه جيدا.
- في الكبة نفرم الثوم مع الملح والبهارات والفلفل والزيت.
- ونضع الخلطة على الكبدة تتبل لمدة 30 دقيقة.
ثم نرفعها من التتبيلة ثم الدقيق بعده البيض ثم البقسماط.
ونحمرها في الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.
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