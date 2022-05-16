كبدة دجاج بانية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير كبدة الدجاج البانية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو كبدة دجاج صافي

كوب حليب

10 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت

2 عدد فلفل رومي متقطع صغير

2 عدد ليمون

كوب دقيق

2 عدد بيض

كوب بقسماط

زيت للقلي

سلطة طحينة للتقديم

معدنوس للتقديم