حضري الحليب المكثف في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط

الحليب المكثف دون زبدة هي وصفة نحتاجها لعدة استخدامات منها مشروبات القهوة الباردة والعديد من أنواع الحلويات، يمكنكم تحضيره في البيت بمكونين وبكل سهولة.

تعرفي على طريقة تحضير الحليب المكثف معنا، وأعديه في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 أكواب حليب كامل الدسم.

2 كوب سكر.