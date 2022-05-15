حضري الحليب المكثف في مطبخك...

الحليب المكثف دون زبدة هي وصفة نحتاجها لعدة استخدامات منها مشروبات القهوة الباردة والعديد من أنواع الحلويات، يمكنكم تحضيره في البيت بمكونين وبكل سهولة.
تعرفي على طريقة تحضير الحليب المكثف معنا، وأعديه في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
4 أكواب حليب كامل الدسم.
2 كوب سكر.
طريقة التحضير
- نضع الحليب في طنجرة على النار ونتركه حتى يغلي.
- عندما يغلي وتتشكل طبقة القشدة نضيف السكر ونحرك باستمرار ثم بين الحين والآخر .
- قد يحتاج من الوقت ساعة تقريبًا حتى نحصل على القوام المطلوب، وهو لون مائل للصفرة وقوام ثخين .
بعدها نصفيها لنتخلص من بقايا القشدة، ومن ثم نحفظها في برطبان لحين الاستخدام.
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