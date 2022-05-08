كشري شهي من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة والشهية.. نقدم لكِ وصفة سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي من صنع يديكِ.

المكونات

250 غرامًا من المكرونة الصغيرة

250 غرامًا من العدس المغسول

250 غرامًا من حمص الشام منقوع لمدّة ست ساعات

2 كوب من الأرز المصري المغسول

1 ونصف الكوب من الشعيرية

أربع بصلات كبيرة الحجم

خمس حبّات من البندورة الحمراء للصلصة

ملعقتان كبيرتان من الصلصة

ملعقتان كبيرتان من الخلّ

رأس ثوم مفروم

زيت ذرة

رشّة ملح وفلفل أسود وكمّون