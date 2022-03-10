لازانيا بالخضار والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

اللازانيا بالخضار والجبن وصفة نباتية لمن يهوون هذا النوع من الأطعمة، يمكن استخدام أية أصناف من الخضروات فيها حسب الرغبة، مع الجبن الذي يذوب بسرعة ويضفي المزيد من النكهة الرائعة لهذا الطبق التقليدي.

بمكونات بسيطة موجودة في معظم المنازل، تعلمي معنا اليوم طريقة عمل لازانيا بالخضار والجبن اللذيذة جدًا، حسب موقع «هي».

المكونات

1 علبة معكرونة لازانيا

2 حبة كوسا مقطعة شرائح رفيعة

2 حبة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة

1 و ½ كوب كريمة للطبخ

½ كوب جبن إيدام مبشور

لصلصة الطماطم:

6 حبات طماطم مقشرة ومهروسة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

فلفل أحمر حار حسب الرغبة