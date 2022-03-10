اللازانيا بالخضار والجبن وصفة نباتية لمن يهوون هذا النوع من الأطعمة، يمكن استخدام أية أصناف من الخضروات فيها حسب الرغبة، مع الجبن الذي يذوب بسرعة ويضفي المزيد من النكهة الرائعة لهذا الطبق التقليدي.
بمكونات بسيطة موجودة في معظم المنازل، تعلمي معنا اليوم طريقة عمل لازانيا بالخضار والجبن اللذيذة جدًا، حسب موقع «هي».
المكونات
1 علبة معكرونة لازانيا
2 حبة كوسا مقطعة شرائح رفيعة
2 حبة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة
1 و ½ كوب كريمة للطبخ
½ كوب جبن إيدام مبشور
لصلصة الطماطم:
6 حبات طماطم مقشرة ومهروسة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
فلفل أحمر حار حسب الرغبة
طريقة التحضير
لتحضير صلصة الطماطم، سخني الزيت في قدر على نار متوسطة وأضيفي الثوم مع التقليب حتى يتغير لونه.
أضيفي الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وقلبي من جديد.
تبلي المكونات بالملح والفلفل الأسود والفلفل الحار، واتركي المزيج على نار هادئة حتى يسخن قليلًا.
ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة وضعي طبقة من اللازانيا في القعر، ثم اسكبي نصف كمية الكريما ونصف كمية الكوسا والباذنجان وثلث كمية الصلصة.
ضعي طبقة ثانية من اللازانيا، ثم اسكبي باقي كمية الكريمة وبقية الخضار وثلث صلصة الطماطم.
ضعي طبقة ثالثة من اللازانيا ووزعي باقي كمية الصلصة بالتساوي ثم انثري الجبن فوقها.
أدخلي الصينية الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويذوب الجبن ويحمر، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.
تعليقات