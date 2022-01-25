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كرواسون المربى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 12:02 مساء
كرواسون المربى
طريقة تحضير كرواسون المربى الشهي لتعديه في مطبخكِ بسهولة (الإنترنت)
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تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كرواسون المربى الشهي، لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتقدميه لأطفالكِ على الفطار، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
بيض.
ملعقة كبيرة ماء.
عجين بف بايستري جاهزة.
مربى بنكهة الفراولة، حسب الحاجة.

طريقة التحضير
- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق، ثم افردي العجين حتى تصبح رقيقة السماكة.
- قطعي العجين إلى مثلثات متوسطة الحجم، وضعي القليل من مربى الفراولة على طرف كل العجين، ثم لفيها على شكل رولات الكرواسون.
- وزعي رولات العجين داخل صينية مغلفة بورق الزبدة.
- في وعاء صغير الحجم، أخفقي البيضة والماء حتى تحصلي على مزيج متجانس، وادهني وجه كل قطعة بالمزيج ثم أدخلي الصينية الفرن لنحو 25 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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