المكمورة الأردنية

القاهرة - بوابة الوسط

المكمورة الأردنية وصفة من التراث الأردني، وهي عبارة عن طبقات عجين بينها طبقات بصل ودجاج بزيت الزيتون ومخبوزة بالفرن شهية للغاية بمذاقها وشكلها، تعلمي طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 أكواب دقيق أبيض

3 أكواب دقيق أسمر

نصف كوب سمسم

ربع كوب حبة البركة

كوبان ونصف كوب ماء دافئ

كيلو بصل مفروم

زيت زيتون

كيلو دجاج

ماء للسلق

ملح

بهارات مشكلة

3 أوراق غار

عود قرفة

5 حبات هيل

فلفل أسود

كمون