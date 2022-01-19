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تندر دجاج مقرمش

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 12:10 مساء
تندر دجاج مقرمش
طريقة تحضير تندر الدجاج المقرمش وهو من الوصفات اللذيذة والسريعة (الإنترنت)
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تندر الدجاج المقرمش من الوصفات اللذيذة والسريعة التي يفضلها الكبار والصغار وما يميز وصفتنا أنها صحية لأنها مشوية بالفرن من دون قلي، وقرمشتها لا تقاوم. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو صدر دجاج مقطع شرائح
خل وليمون لنقع الدجاج
كوب حليب
5 أكياس شيبس دوريتوس الحار
ملعقة من كل نوع توابل: ملح وبابريكا وزنجبيل بودرة وبصل وثوم بودرة وكاري وفلفل

طريقة التحضير
- ننظف الدجاج ونفركه بالخل والليمون جيدا من جميع الجهات.
- نضع الدجاج في وعاء وفوقهم الملح والبابريكا والزنجبيل والبصل والثوم البودرة والكاري والفلفل والحليب.
- خلط المكونات مع بعض جيدا ونغطيهم ونتركهم لساعتين حتى يمتص الدجاج النكهات.
- في وعاء نفتت الشيبس باليدين ونضعه جانبا.
- بعد مضي الوقت على الدجاج نخرجهم من الخليط ونغمسهم بالشيبس الذي طحناه.
- نرتب شرائح الدجاج في صينية على ورق زبدة ومن ثم ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 لينضج الدجاج على مهل.
- بعدها نشغل الفرن من الأعلى ليتحمّر قليلا وبهذه الطريقة انتهت وصفتنا.
- تقدم في طبق التقديم بجانب بطاطا مقلية وأي نوع من الصوصات المفضلة.

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