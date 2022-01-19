تندر دجاج مقرمش

القاهرة - بوابة الوسط

تندر الدجاج المقرمش من الوصفات اللذيذة والسريعة التي يفضلها الكبار والصغار وما يميز وصفتنا أنها صحية لأنها مشوية بالفرن من دون قلي، وقرمشتها لا تقاوم. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو صدر دجاج مقطع شرائح

خل وليمون لنقع الدجاج

كوب حليب

5 أكياس شيبس دوريتوس الحار

ملعقة من كل نوع توابل: ملح وبابريكا وزنجبيل بودرة وبصل وثوم بودرة وكاري وفلفل