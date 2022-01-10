كيك المهلبية بالفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 12:01 مساء
حلوى كيك المهلبية الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى كيك المهلبية الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقها الشهي والخفيف، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
المهلبية
- 3 أكواب حليب
- ¾ كوب سكر
- ½ كوب كريمة خفق سائلة
- ½ 1 ملعقة كبيرة نشا
- ملعقتان كبيرتان زبد في درجة حرارة الغرفة
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
- ¼ ملعقة صغيرة ملح
للكعك
- ¾ 1 كوب دقيق
- ¼ 1 كوب حليب
- كوب سكر
- ½ كوب زبد ذائب
- بيضتان
- ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
- ملعقتان صغيرتان فانيليا سائلة
- ¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- أذيبي النشا في ¼ كوب من النشا، ثم أضيفي هذا الخليط إلى باقي الحليب.
- على نار متوسطة، ضعي الحليب والكريمة والسكر والملح، وقلبي باستمرار حتى يغلي الخليط ويغلظ قليلًا.
- ارفعيه عن النار، ثم أضيفي الفانيليا والزبد، وقلبي حتى يذوب الزبد.
- صبي الخليط في صينية وسخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء كبير، ضعي الدقيق والسكر والبيكنغ باودر والملح، وقلبي جيدًا وفي وعاء آخر، ضعي البيض والحليب والفانيليا وقلبي، ثم صبي هذا الخليط فوق الدقيق، وأضيفي الزبد الذائب، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام ناعمًا.
- صبي الخليط فوق المهلبية، ثم ضعيها في الفرن لمدة 40 – 50 دقيقة.
- ضعي الكيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم ضعيها في أطباق التقديم.
 

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