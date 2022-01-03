فتة مصرية باللحم

الفتة المصرية من الأكلات الشهيرة والشهية و تتكون من طبقة خبز مقلي وطبقة أرز أبيض (الإنترنت)

الفتة المصرية من الأكلات الشهيرة والشهية فهي تتكون من طبقة خبز مقلي وطبقة أرز أبيض ومن ثم صلصة حمراء ولحم قطع شهية وشكلها رائع.

تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- كيلو ونصف لحم ضأن مقطع مكعبات

- ماء للسلق

- ورق غار

- عود قرفة

- ٥ حبات هيل

- بصلة مقطعة

- خبز مقلي

- ملح

- فلفل

- 2 ملعقة ثوم مهروس

- 4 ملاعق خل

- 2 ملعقة سمنة

- 3 أكواب عصير طماطم طازج

- 3 أكواب أرز مصري مطبوخ

طريقة التحضير

- نسلق اللحم بالماء مع ورق غار وقرفة وهيل وبصلة مقطعة ونسلقها حتى ينضج اللحم.

- في طنجرة نضع ملعقة سمنة وملعقة ثوم مهروس نشوحها ثم نضيف ملعقتين خل ثم نضيف عصير الطماطم نحركها ونتركها على نار هادئة تتسبك.

- في مقلاة أخرى نضع أيضاً ملعقة سمنة وملعقة ثوم ونشوحها ثم نضيف ملعقتين خل ثم نضيف فوقها كوب ونصف من مرق اللحم الذي نسلقه.

- في صينية نضع قطع اللحم ونضع فوقها من صلصة الطماطم بعد أن تسبكت ونسقيها أيضاً بمرق اللحم مع الثوم وندخلها الفرن لتتحمر.

- نطبق المكونات في طبق التقديم نضع الخبز المقلي ونسقيه بمرق اللحم الذي حضرناه مع الثوم والخل.

ثم نضع طبقة من صلصة الطماطم ثم نضع طبقة الأرز الأبيض ونوزع بقية صلصة الطماطم.

وأخيراً نوزع قطع اللحم على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

