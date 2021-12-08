حضري التوست الأسمر في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 03:40 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير التوست الأسمر في منزلك وأعديه في خطوات بسيطة للحفاظ على حميتك الغذائية وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان دقيق أسمر
كوب دقيق أبيض
نصف كوب دقيق شوفان
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
4 ملاعق كبيرة لبن بودرة
ملعقتان كبيرة جنين قمح
معلقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ماء دافئ للعجن

طريقة التحضير
- يوضع نصف كمية الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الخميرة والسكر، وتخلط جيدًا.
- يضاف مقدار نصف كوب ماء، وتخلط جيدًا وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يضاف إليها باقي الدقيق والزيت والشوفان وجنين القمح والملح ولبن البودرة.
- تعجن جيدًا، حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- تغطى، وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن قالب الفرن بالزيت.
- يوضع العجين في القالب، ويترك ليختمر مرة أخرى ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج.
- يخرج من الفرن، ويترك ليبرد تمامًا.
- يقلب على صينية مسطحة، ويقطع شرائح ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه