حضري التوست الأسمر في مطبخك

(أرشيفية: الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير التوست الأسمر في منزلك وأعديه في خطوات بسيطة للحفاظ على حميتك الغذائية وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان دقيق أسمر

كوب دقيق أبيض

نصف كوب دقيق شوفان

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقتان كبيرة جنين قمح

معلقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ماء دافئ للعجن

طريقة التحضير

- يوضع نصف كمية الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الخميرة والسكر، وتخلط جيدًا.

- يضاف مقدار نصف كوب ماء، وتخلط جيدًا وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يضاف إليها باقي الدقيق والزيت والشوفان وجنين القمح والملح ولبن البودرة.

- تعجن جيدًا، حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

- تغطى، وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن قالب الفرن بالزيت.

- يوضع العجين في القالب، ويترك ليختمر مرة أخرى ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج.

- يخرج من الفرن، ويترك ليبرد تمامًا.

- يقلب على صينية مسطحة، ويقطع شرائح ويصبح جاهزًا للتقديم.