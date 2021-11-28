شرائح التفاح بالشوكولاتة والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 12:03 مساء

شرائح التفاح بالشوكولاتة من الوصفات السهلة والسريعة والمفضلة لدى الأطفال، كما أنها غنية بالفوائد الغذائية مناسبة لحفلات أعياد ميلاد الأطفال.
تعرفي على طريقة تحضير شرائح التفاح بالشوكولاتة، وأعديها لهم وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
٤ حبات تفاح
شوكولا مذابة
كوب مخلوط من المكسرات مثل جوزالهند والبيكان والفول السوداني والزبيب
أعواد آيس كريم خشبية

طريقة التحضير
- نُقطّع التفاح إلى دوائر بسماكة وسط ثم ندخل كل قطعة تفاح بعود خشبي.
- نذوب شوكولاتة ونغمس شرائح التفاح بها من جميع الأطراف.
- نصفها على ورق زبدة في صينية ونزينها بجوز البيكان والزبيب والفول السوداني وأي مكسرات حسب الذوق.
- وبعد أن ننهي كل الكمية ندخلها الثلاجة لربع ساعة حتى تجمد الشوكولا ونضع أعواد الحلي في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.

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