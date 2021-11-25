سلطة الخس والقرنبيط الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 03:50 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

نقدِّم لك طريقة عمل سلطة الخس والقرنبيط الهندية، وهي وصفة شهية لطبق السلطة الذي يساعد التنويع في مكوناته وطرق تحضيره بجذب المزيد من الاهتمام لتناوله.

وسلطة الخس والقرنبيط الهندية هي طبق خفيف يمكن تناوله مع أطباق الطعام الأخرى أو كوجبة خفيفة على العشاء. ويمتاز هذا الطبق من السلطات بمحتوياته من الخضروات كالقرنبيط والخس، إضافة إلى الصلصة المصنوعة من الزبادي واللبنة وعصير الليمون وغيرها لتضفي المزيد من النكهة المميزة لهذا الصنف من المأكولات، وفق موقع «هي».

المكونات:
كوب أوراق خس مقطعة لقطع صغيرة
كوب قرنبيط مفصول الزهرات

للصلصة:
علبة صغيرة لبن زبادي
2 ملعقة كبيرة لبنة
2 ملعقة كبيرة مايونيز
عصير الليمون حسب الرغبة
ملعقة صغيرة سكر
ملح وخل حسب الرغبة

طريقة التحضير:
في زيت غزير في مقلاة عميقة، اقلي زهرات القرنبيط حتى يصبح لونها ذهبيًا ثم ارفعيها من الزيت وصفيها وفتتيها لقطع صغيرة.
في وعاء عميق، اخلطي مكونات الصلصة مع بعضها جيدًا.
أضيفي الخس والقرنبيط إلى الصلصة واخلطي المكونات جيدًا، ثم قدمي سلطة الخس والقرنبيط الهندية على مائدتك.

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