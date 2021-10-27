كاستيلا كيك

(أرشيفية: الإنترنت)

تعد كيكة الكاستيلا من أنواع الكيك ذات الارتفاع العالي والقوام الطري ومن دون بيكينغ باودر ولكن يجب علينا اتباع الخطوات بالترتيب لنحصل على النتيجة الصحيحة تعرفي معنا على الطريقة لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات

6 بيضات (نفصل الصفار عن البياض)

نصف كوب سكر

نصف كوب وملعقتين دقيق

7 ملاعق زبدة مذابة

3 أرباع كوب حليب

ملعقة فانيليا

طريقة التحضير

- في وعاء ننخل الدقيق ثم نضع الزبدة المذابة مع الحليب في وعاء آخر ونخلطهم جيداً .

- نضيف الزبدة والحليب فوق الدقيق ونخلط جيداً ثم نضيف صفار البيض والفانيليا ونخفقهم معاً .

في وعاء آخر نخفق بياض البيض جيداً حتى يرتفع المزيج.

- نضيف عليه السكر بالتدريج مع الخفق حتى يصبح القوام كريمياً ونضيف فوقهم خليط الدقيق وصفار البيض ونقلب من الأسفل للأعلى

- في قالب مستطيل نضع بداخله ورق الزبدة مع ترك زوائد للأعلى ونصب الخليط فيه.

- نستخدم صينية أخرى نضع فيها ماء مغلي ثم نضع قالب الكيك في صينية الماء وندخلهم الفرن على درجة 180لمدة 3 أرباع الساعة .

- وبعد أن تنضج سنحصل على قالب رائع مرتفع وقوامه قطني وعند لمسه يرج كالجيلي وهذا ما يميزه.