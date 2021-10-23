رول القرفة والشوكولاتة

رقائق القرفة والشوكولاتة

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير حلوة شهية وسهلة التحضير من القرفة، تعرَّفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب سكر.

2 ملعقة بيكينغ بودر.

ملعقة ملح.

كوب حليب دافئ.

1/4 كوب خميرة جافة.

3 كوب دقيق.

1/4 كوب زبدة ذائبة.

صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير

- نضع السكر، بيكينغ بودر، الدقيق، الخميرة، الحليب، الملح، والزبد بالعجانة الكهربائية.

- تنقل بوعاء وتترك للتخمير لمدة ساعتين ثم نقوم بفردها بالنشابة ودهنها بالزبد.

- نقوم برش السكر والقرفة على العجينة، ثم نقوم بلفها ونتركها لمدة 45 دقيقة قبل وضعها بالفرن.

- نقوم بإدخالها الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم تقدم مع صوص الشوكولاتة.