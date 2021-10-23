رول القرفة والشوكولاتة

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير حلوة شهية وسهلة التحضير من القرفة، تعرَّفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب سكر.
2 ملعقة بيكينغ بودر.
ملعقة ملح.
كوب حليب دافئ.
1/4 كوب خميرة جافة.
3 كوب دقيق.
1/4 كوب زبدة ذائبة.
صوص شوكولاتة.
طريقة التحضير
- نضع السكر، بيكينغ بودر، الدقيق، الخميرة، الحليب، الملح، والزبد بالعجانة الكهربائية.
- تنقل بوعاء وتترك للتخمير لمدة ساعتين ثم نقوم بفردها بالنشابة ودهنها بالزبد.
- نقوم برش السكر والقرفة على العجينة، ثم نقوم بلفها ونتركها لمدة 45 دقيقة قبل وضعها بالفرن.
- نقوم بإدخالها الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم تقدم مع صوص الشوكولاتة.