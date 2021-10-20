بسكويت اليانسون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 12:02 مساء

يعد بسكويت اليانسون من دون زبدة من الوصفات الشهية التي لا تحتوي على زبدة أو حليب تتكون من دقيق وسكر ويانسون. تعرفي على طريقة تحضيرها بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب دقيق
كوب وربع سكر بودرة
كوب زيت
نصف كوب يانسون
4 حبات بيض
ملعقتان فانيليا
3 ملاعق بيكينغ باودر

طريقة التحضير
- نخلط في وعاء كلاً من الدقيق واليانسون والبيكينغ باودر ونضعه جانباً.
- في العجانة نضع كلاً من البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً ونضيف الزيت مع الاستمرار بالخفق ثم نضع بالتدريج خليط الدقيق واليانسون والبيكينغ باودر ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- في صينية نضع ورق زبدة ونفرد العجينة مع تمليس وجهها ونقطعها ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ثلث ساعة.
بعد أن تنضج نعيد على مكان التقطيع ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.

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