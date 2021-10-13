باباز شهي في خطوات بسيطة

حلى الباباز يشبه في شكله الكب كيك عبارة عن عجينة بمكونات بسيطة تسقى بقطر البرتقال وحشى بالكريم شانتيه وتزين بها وبفواكه حسب الذوق تعرفي على طريقة تحضيره في خطوات سهلة وسريعة.

المكونات

4 بيضات.

ملعقة فانيليا.

4 ملاعق حليب.

ملعقتا سكر.

رشة ملح.

ظرف خميرة.

كوب و3 أرباع دقيق.

نصف كوب سمن مذاب.

القطر:

كوبا سكر.

كوبان ونصف ماء.

قشر برتقال.

ملعقة عصير ليمون.

للحشو:

كريم شانتيه مخفوقة

للتزيين:

كريمة

فراولة أو توت

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط كلاً من البيض والفانيليا والحليب والسكر ورشة ملح وظرف خميرة ونحرك جيدًا.

- ثم نضيف الدقيق ونخلط سنحصل على عجينة رخوة ولاصقة نضيف لها نصف كوب سمن مذاب، نعجنها ثم نغطيها ونتركها تتخمر.

- في هذه الأثناء نغلي القطر نضع الماء والسكر وقشر البرتقال وعصير الليمون ونتركها تغلي ثم نرفعها عن النار.

- نستخدم قالب كب كيك ندهنه بالسمنة ورشة دقيق وبعد أن تتخمر العجينة نملأ كل فراغ في القالب للنصف ونتركها تتخمر وترتفع،

ثم ندخلها الفرن على درجة 180 في الوسط ونتركها لينخبزوا جيدًا.

- بعد أن نخرجهم من الفرن نتركهم يبردوا ثم نخرجهم من القالب نغمسهم بالقطر الذي حضرناه ونضعهم في مصفاة.

- بعدها نحشي القطع بالكريمة من قعرها ثم نصفهم في طبق التقديم ونزينهم بالكريمة والفواكه وتصبح جاهزة للتقديم.