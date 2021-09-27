ستيك الدجاج بالبروكلي

نقدم إليكِ طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي مع البروكلي للحفاظ على الحمية الغذائية، تعرفي على الطريقة معنا لإعدادها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

صدور دجاج مخلية

ملح

فلفل أسود مطحون

زعتر

شطة

ثمرة بصل مفروم

بروكلي مشوي

طريقة التحضير

- تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والزعتر والبصل والشطة جيدا، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- قومي بدهن صينية بالقليل من زيت الزيتون ثم ضعي بها صدور الدجاج.

- ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجة، ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.

- قدمي صدور الدجاج مع البروكلي المشوي والسلطة.