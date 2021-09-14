فيليه السمك بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 04:30 مساء

نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير السمك الفيليه عن طريق إضافة الكريمة تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
كيلو غرام فيليه السمك الأبيض
2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة
3 جزرات كبيرة الحجم مبشورة
لتر من كريمة الطهي
2 ملعقة كبيرة من الخردل
4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا
2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير
- يقطع فيليه السمك إلى قطع كبيرة الحجم، تخبز قطع السمك مع صوص الصويا.
- في قدر يحمر البصل إلى أن يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم يضاف الجزر وتصب الكريمة ويضاف الخردل.
- يرفع السمك من الفرن وينقل إلى صينية خبز أخرى، ويصب الصوص على السمك، ويخبز لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يرفع السمك من الفرن ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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