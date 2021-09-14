فيليه السمك بالكريمة

نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير السمك الفيليه عن طريق إضافة الكريمة تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
كيلو غرام فيليه السمك الأبيض
2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة
3 جزرات كبيرة الحجم مبشورة
لتر من كريمة الطهي
2 ملعقة كبيرة من الخردل
4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا
2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
طريقة التحضير
- يقطع فيليه السمك إلى قطع كبيرة الحجم، تخبز قطع السمك مع صوص الصويا.
- في قدر يحمر البصل إلى أن يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، ثم يضاف الجزر وتصب الكريمة ويضاف الخردل.
- يرفع السمك من الفرن وينقل إلى صينية خبز أخرى، ويصب الصوص على السمك، ويخبز لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يرفع السمك من الفرن ويصبح جاهزًا للتقديم.