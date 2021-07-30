كبدة شيش

كبدة شيش (الإنترنت)

نقدم لك اليوم عزيزتي طريقة تحضير كبدة شيش مشوية على الفحم، لتعديها في مطبخك حسب «شهية».

المكونات

1/2 كيلو كبدة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

كوب عصير بصل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة سماق

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أكحل