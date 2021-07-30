كبدة شيش

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 10:43 صباحا
كبدة شيش (الإنترنت)

نقدم لك اليوم عزيزتي طريقة تحضير كبدة شيش مشوية على الفحم، لتعديها في مطبخك حسب «شهية».

المكونات
1/2 كيلو كبدة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
كوب عصير بصل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة سماق
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة فلفل أكحل

الطريقة 
ضعي الكبدة الشرائح في صينية وتبليها بالملح، الفلفل، الصويا صوص، السماق، البصل، الثوم البودرة، البابريكا، زيت الزيتون وعصير الليمون.
ثم شكي الكبدة في أسياخ الشواء ثم اشوي الكبدة على الفحم حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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