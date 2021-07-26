دجاج بالعسل من المطبخ الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 12:02 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير أفخاذ الدجاج بصلصة العسل وعصير التفاح وصلصة الصويا، مذاقها رائع ومختلف.. تعلمي طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
12 فخذ دجاج
ملح وفلفل أسود مطحون
2 كوب عصير تفاح
½ كوب خل تفاح
¼ كوب صلصة الصويا
2 ملعقة صغيرة عسل
برش ليمونة
¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
2 ملعقة صغيرة بذور سمسم
ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

طريقة التحضير
- نحمّي الفرن لدرجة حرارة 230 ، نضع رف سلك على صينية الفرن ونضع فوقه أفخاذ الدجاج ونتبلها بالملح والفلفل ثم نشويها في الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم نقلب الأفخاذ ونتركها في الفرن لـ 30 دقيقة إضافية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
- ونبدأ بتحضير الصلصة؛ حيث نضع عصير التفاح والخل وصلصة الصويا والعسل وبرش الليمون والفلفل الحار ورشة ملح في مقلاة ونحرك المكونات على نار متوسطة لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح قوام الصلصة مثل القَطر ونضعها جانبًا حتى ينضج الدجاج.
- نضيف بذور السمسم إلى الصلصة ونحركها على نار هادئة لمدة دقيقتين.
- ننقل الدجاج إلى وعاء كبير ونضع الصلصة والزبدة والملح والفلفل ونحرك المكونات، ثم نضع الدجاج والصلصة في طبق التقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
«سنتكوم»: واشنطن تواصل ضرباتها الجوية في أفغانستان إذا استمر هجوم «طالبان»
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
حركة «النهضة» التونسية ترد على حرق واقتحام مقراتها
عربى
المتحورة «دلتا» تثير القلق على الاقتصاد الأميركي
اقتصاد
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»