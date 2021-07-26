دجاج بالعسل من المطبخ الصيني

نقدم إليك طريقة تحضير أفخاذ الدجاج بصلصة العسل وعصير التفاح وصلصة الصويا، مذاقها رائع ومختلف.. تعلمي طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

12 فخذ دجاج

ملح وفلفل أسود مطحون

2 كوب عصير تفاح

½ كوب خل تفاح

¼ كوب صلصة الصويا

2 ملعقة صغيرة عسل

برش ليمونة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

2 ملعقة صغيرة بذور سمسم

ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

طريقة التحضير

- نحمّي الفرن لدرجة حرارة 230 ، نضع رف سلك على صينية الفرن ونضع فوقه أفخاذ الدجاج ونتبلها بالملح والفلفل ثم نشويها في الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم نقلب الأفخاذ ونتركها في الفرن لـ 30 دقيقة إضافية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

- ونبدأ بتحضير الصلصة؛ حيث نضع عصير التفاح والخل وصلصة الصويا والعسل وبرش الليمون والفلفل الحار ورشة ملح في مقلاة ونحرك المكونات على نار متوسطة لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح قوام الصلصة مثل القَطر ونضعها جانبًا حتى ينضج الدجاج.

- نضيف بذور السمسم إلى الصلصة ونحركها على نار هادئة لمدة دقيقتين.

- ننقل الدجاج إلى وعاء كبير ونضع الصلصة والزبدة والملح والفلفل ونحرك المكونات، ثم نضع الدجاج والصلصة في طبق التقديم.

