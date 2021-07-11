كباب العدس

يعد كباب العدس من الأطباق الشهية والمميزة ومناسبًا للأشخاص النباتيين، الذين لا يأكلون اللحم؛ إذ أنه يعد وصفة غنية بالبروتين النغذي تعرفي معنا على طريقة تحضيره وأعديه في مطبخك.

المكونات

3 كوب عدس منقوع قبل يوم

كوب كعك مطحون

باقة معدنوس مفروم

3 حبات بصل

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

بهارات مشكلة

فلفل أحمر حسب الذوق

3 فص ثوم

3 حبات بطاطا كبيرة مسلوقة

زيت للقلي أو تشوى بالفرن

للتزيين:

بصل

طكاط

فلفل مشوي

معدنوس

طريقة التحضير

- نطحن بماكينة اللحمة كلًا من العدس والبصل والبقدونس والثوم والبطاطا المسلوقة.

- نقلبها في وعاء ونضيف لها الكعك المطحون والبهارات السابقة والملح ونعجنها جيدًا ونضعها بالبراد لنصف ساعة.

- بعد مرور الوقت ندعكها قليلًا ونشكلها أصابع كالكباب ونقليها بالزيت حتى انتهاء الكمية.

- نضع الكباب في صينية وفي وسطها زبدية زيت نسقط في الزيت فحمة ساخنة ونغطي الصينية ليكسب الكباب رائحة الشوي ثم نضعه في طبق التثديم ونزينه بالمعدنوس والطماطم والفلفل المشوي ويصبح جاهزًا للتقديم.