كبسة اللحم الحاشي

حضري كبسة اللحم الحاشي (الإنترنت)

من المطبخ السعودي، إليك طريقة تحضير لحم الحاشي أو لحم الإبل، تعرفوا على طريقة تحضير كبسة اللحم الحاشي، حسب «شملولة».

المقادير

ربع كوب زيت.

بصلتان مقطعتان قطعًا صغيرة.

ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) بهارات.

ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) كركم.

نصف ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة.

قرنفل (على حسب الرغبة).

هيل (على حسب الرغبة).

رشة ملح.

ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم.

كوب ماء.

كيلو ونصف لحم حاشي.

3 كوب أرز بسمتي.