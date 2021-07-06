كبسة اللحم الحاشي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 11:56 صباحا
حضري كبسة اللحم الحاشي (الإنترنت)

من المطبخ السعودي، إليك طريقة تحضير لحم الحاشي أو لحم الإبل، تعرفوا على طريقة تحضير كبسة اللحم الحاشي، حسب «شملولة».

المقادير
ربع كوب زيت.
بصلتان مقطعتان قطعًا صغيرة.
ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) بهارات.
ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) كركم.
نصف ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) فلفل أسود.
نصف ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة.
قرنفل (على حسب الرغبة).
هيل (على حسب الرغبة).
رشة ملح.
ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم.
كوب ماء.
كيلو ونصف لحم حاشي.
3 كوب أرز بسمتي.

خطوات التحضير
نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ثم نتركها على النار حتى يسخن الزيت.
نضيف قطع البصل للمقلاة ونقلب حتى يتكرمل ويصبح لونه ذهبيًّا.
نتبل البصل والبهارات والكركم والفلفل الأسود والقرفة والقرنفل والهيل والملح، ثم نضيف صلصة الطماطم، ونقلب كل المكونات حتى تختلط.
نضيف كوب ماء لخليط البصل ونقلب حتى تنضج كل المكونات معًا.
نضيف قطع اللحم الحاشي بعد تنظيفها وتقطيعها، ونقلبها مع خليط البصل قليلًا.
نضيف بعض الماء، ونترك اللحم مع خليط البصل مع تغطية الوعاء حتى ينضج تمامًا.
نضيف الأرز بعد نقعه ونقلبه مع خليط اللحم الحاشي والبصل، نغلق الإناء مرة أخرى ونتركه حتى ينضج تمامًا، ثم يقدم.. وصحتين.

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