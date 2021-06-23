باستا فور تشيز

(أرشيفية: الإنترنت)

باستا فور تشيز أو باستا الأربع أجبان تعتبر الباستا (المعكرونة) من أقرب الوجبات للأسرة بأكملها لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

200 غرام باستا.

نصف كوب حليب.

نصف كوب كريم فريش.

50 غرام جبنة بارميزان.

50 غرام جبنة موزاريلا.

القليل من جبنة شيدر.

50 غرام جبنة زرقاء (روكفورد).

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كمية من الماء ورشة ملح والقليل من الزيت ونضع الباستا عند الغليان ثم نتركها حتى تنضج.

- في مقلاة عميقة نضع الحليب والكريم فريش على نار خفيفة ونضيف الأربعة أنواع من الجبن إلى مزيج الحليب والكريم فريش.

- نحرك المزيج جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

أخيرا نصفي الباستا من الماء جيدا ونضيفها إلَى المزيج مع رشة فلفل أبيض ونتركها قليلا لتتشبع بالنكهة.

نسكبها في صحن عميق ونرش القليل من جبنة البارميزان على الوجه ونضع ورقة حبق في المنتصف للزينة ونقدمها ساخنة.