تبولة السبانخ

تبولة السبانخ الصحية الخاصة بالحمية وهي تشبه التبولة المعروفة كثيرا مع تغيير في أهم مكوناتها وهو المعدنوس، وأهم ما يميز تبولة السبانخ سرعة وسهولة تحضيرها تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 باقة سبانخ طازجة.

نصف بصلة بيضاء مفرومة ناعما أو بصل أخضر.

كوب طماطم مفرومة ناعما.

نصف كوب كينوا مسلوقة أو برغل ناعم منقوع.

نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون أو حسب الرغبة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.



طريقة التحضير

- نفرم السبانخ بعد غسلها فرما ناعما ونضع السبانخ في طبق عميق.

- نضيف كل من الكينوا أو البرغل، البصل، الطماطم ونخلط المكونات معا وعند التقديم نخلط كل من زيت الزيتون، عصر الليمون، الملح، الفلفل.

- نسكب الخليط فوق التبولة وتصبح جاهزة للتقديم.