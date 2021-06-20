تبولة السبانخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 12:02 مساء

تبولة السبانخ الصحية الخاصة بالحمية وهي تشبه التبولة المعروفة كثيرا مع تغيير في أهم مكوناتها وهو المعدنوس، وأهم ما يميز تبولة السبانخ سرعة وسهولة تحضيرها تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 باقة سبانخ طازجة.
نصف بصلة بيضاء مفرومة ناعما أو بصل أخضر.
كوب طماطم مفرومة ناعما.
نصف كوب كينوا مسلوقة أو برغل ناعم منقوع.
نصف كوب عصير ليمون.
ربع كوب زيت زيتون أو حسب الرغبة.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير
- نفرم السبانخ بعد غسلها فرما ناعما ونضع السبانخ في طبق عميق.
- نضيف كل من الكينوا أو البرغل، البصل، الطماطم ونخلط المكونات معا وعند التقديم نخلط كل من زيت الزيتون، عصر الليمون، الملح، الفلفل.
- نسكب الخليط فوق التبولة وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معاناة كل صيف.. الجنوب الليبى يصرخ من لدغة العقرب
ليبيا
السودان يجهض الحلم العربي الليبي قبل بدايته
رياضة محلية
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
هل تنجح الأميرة الراحلة ديانا في الصلح بين نجليها؟
منوعات
عكس التيار | حافظ الغويل: الأمر لم يخرج من أيدي الليبيين
فيديو
نتائج أولية رسمية: إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الإيرانية بـ62%
دولى
أميركا: «برلين 2» لحظة حاسمة لدعم الانتخابات في ليبيا وإخراج المرتزقة
ليبيا
روسيا: مخاوف بشأن وجهة المرتزقة بعد ليبيا
ليبيا
استطلاع «الوسط»: الليبيون ينتظرون الانتخابات «بفارغ الصبر»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هدية خاصة من بايدن لبوتن خلال أول قمة