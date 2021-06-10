مسقعة دون قلي

تتكون المسقعة أساسا من الباذنجان والبطاطا وبعض المكونات الأخرى، التي تقلى كل منها على حدة قبل طهيها معا.

واليوم نقدم لك طريقة مبتكرة لعمل المسقعة دون قلي، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات

بصل مفروم - 1.

زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان.

ثوم مهروس - 3 فصوص.

فلفل رومي مقطع إلى شرائح - 2.

فلفل حار مقطع إلى شرائح - 1.

بطاطا مقطعة إلى شرائح ومشوية - 3.

عصير ليمون حامض - ملعقتان كبيرتان.

باذنجان مقطع إلى شرائح - 2.

طماطم مقطعة إلى شرائح - 2.

حمص مسلوق - بحسب الرغبة.

بعدنوس مفروم - بحسب الرغبة.

صلصة طماطم - كوبان.

معجون طماطم - نصف كوب.

فلفل أحمر حار - نصف ملعقة صغيرة.

ماء - نصف كوب.

ملح - رشة.

طريقة العمل

1- في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبلا.

2- أضيفي الفلفل الرومي والفلفل الحار وقلبيهما حتى يذبلا.

3- أضيفي عصير الليمون، والطماطم، ومعجون الطماطم والفلفل الأحمر، والماء والملح. قلبي المكونات حتى تتداخل وارفعي القدر عن النار.

4- ضعي البطاطا في صينية فرن وأضيفي الباذنجان تليه صلصة الطماطم.

5- أدخلي الصينية إلى الفرن المحمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لـ20 دقيقة حتى تنضج كل المكونات.

6- أخرجي الصينية من الفرن، زيني بالحمص والمعدنوس وقدميها ساخنة.