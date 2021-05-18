موزة بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 12:00 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير لحم الموزة مع الشعرية لتعدينه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «سوبر ماما».

المكونات
500 غرام لحمة موزة.
كوب شعيرية.
ملعقة بهارات.
ملعقة ملح.
2 كوب مرق.
3 ملاعق صنوبر محمص.
ملعقة حبهان بودرة.
ملعقة فلفل.
3 ملاعق سمنة.
2 فص مستكة.
¼ ملعقة جوزة الطيب.

طريقة التحضير
- احضري وعاء به ماء مغلي واسلقي لحم الموزة حتى ينضج تماما.
- احضري وعاء وضعي السمن والشعيرية وقلبيها حتى تحمر.
- تبلي بالملح، الفلفل، الحبهان، جوزة الطيب، البهارات والمستكة.
- أضيفي المرق واتركيها حتى تنضج ثم صفيها.
- احضري طبق التقديم وضعي الشعيرية ورشي عليها الصنوبر المحمص، ضعي على الوجه قطع لحم الموزة ويصبح جاهزا للتقديم.

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