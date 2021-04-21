مائدة عاشر أيام رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم العاشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

خبزة محشية على الطريقة الليبية

تعلمي معنا طريقة تحضير الخبزة المحشية على الطريقة الليبية، وحضريها لعائلتك على مائدة رمضان فهي من الوجبات المغذية لاحتوائها على البروتينات والنشويات والخضراوات في آن واحد.

المكونات

2 حبة بيض.

2 ونصف كوب دقيق.

ملح.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة حليب.

ملعقة خميرة بيرة.

رشة سكر.

ماء دافئ للعجن.

الحشو

تونة دون زيت وهريسة وزيتون وبيض مسلوق شرائح وخس مقطع ناعم، ويمكن إضافة قطع مخلل.

طريقة التحضير

- تُعجن المقادير جيدًا وتُحضر العجينة ونتركها تختمر تمامًا ثم نعجنها مرة أخرى ونتركها تختمر مرة تانية وبعدها نشكلها كرات صغيرة.

- نقوم بالضغط عليها من الأطراف حتى تأخذ شكلاً بيضاويًا قليلاً مع دهن اليدين بالزيت

- تغطَّى العجينة لتختمر 20 دقيقة، ومن ثَمَّ يتم قليها في زيت غزير وتقلب على الجهتين، وبعد الانتهاء من قليها، نقوم بفتحها بالسكين وحشوها بالهريسة أو ما تفضليه من مقبلات وتصبح جاهزة للتقديم.

باستا الدجاج

تعرفي معنا على طريقة تحضير باستا الدجاج مع الجبن الشهي لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الطيب، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

4 قطع صدور دجاج.

كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة أوريغانو.

2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة زبد.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

كوب كريمة طهي.

250 غرام معكرونة.

جبن بارميزان.

بقدونس مفروم ناعمًا.

طريقة التحضير

- ضعي الدقيق، والملح، والبابريكا، والفلفل الأسود، والثوم والأوريغانو في وعاء وقلبيها.

- قلبي الدجاج في خليط الدقيق، ثم ضعيه جانبًا وضعي زيت الزيتون والزبد على النار، ثم قلبي الدجاج حتى يصبح ذهبيًّا.

- ضعي الزبد في نفس المقلاة لتجهّزي الصلصة، وأضيفي لها الدقيق، والملح، والبابريكا، والفلفل الأسود، والثوم والأوريغانو، وبعد أن تمتزج المكونات أضيفي الكريمة وقلبي بسرعة.

- أضيفي المعكرونة المسلوقة والجبن والدجاج إلى الصلصة، قلبي المكونات قليلًا، ثم قدميها، وزينيها بالبقدونس المفروم.

مهلبية بالتمر

نقدم إليك طريقة تحضير مهلبية شهية بالشعرية والتمر تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام شعرية.

لتر حليب.

سمنة.

2 ملعقة نشا ذرة.

طريقة التحضير

- يتم تحمير الشعرية في السمنة، ثم إضافة ¾ لتر حليب ثم مكعبات التمر الصغيرة وتترك على نار هادئة حتى تنضج الشعرية والتمر.

- إضافة 2 ملعقة نشا ذرة إلى ¼ لتر حليب بارد ثم يضاف إلى الحليب الساخن ويقلب حتى يثقل القوام ويترك ليبرد ويقدم باردًا ويزين بمكعبات تمر.