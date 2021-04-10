صينية خضراوات بالجبن

صينية خضار بالقشدة والجبن من الوصفات الشهية التي لا يقاوم مذاقها وشكلها وسيحبها ضيوفك وجميع أفراد العائلة بالتأكيد، تعلميها معنا وحضريها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بطاطا مقطعة.
4 حبات جزر مقطع.
حبة بصل مقطع.
كيلو كوسة مقطعة.
½ كيلو قطع بروكلي.
كوب فطر.
ملعقة طعام أوريغانو.
4 فصوص ثوم.
ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
ملعقة صغيرة بودرة بصل.
ملح حسب الذوق.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بابريكا.
½ ملعقة صغيرة إكليل الجبل.
¼ كأس زيت زيتون.
لتحضير الطبقة الكريمية:
ملعقة طعام دقيق.
كأس قشدة.
1 ½ كأس حليب.
برش شيدر.
طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الجزر والكوسة والبصل والبروكلي والبطاطا والفطر.
- نضيف فوق الخضار كلاً من زيت الزيتون والثوم المهروس والأوريغانو وبودرة الثوم والبصل والفلفل الأسود وإكليل الجبل والبابريكا والملح، ونحرك جيداً.
- نضع الخضار المتبلة في صينية الفرن ونغطيها بالقصدير ونضعها بالفرن لنحو 45 دقيقة حتى تنضج.
- نضع في وعاء كلاً من الحليب والقشدة ونذوب الدقيق بالقليل من الماء ونضيفه ثم الفلفل الأسود وبرش الشيدر ونحرك.
- نخرج الخضار من الفرن ونضيف الطبقة الكريمية ثم نعيد الصينية إلى الفرن لنحو ربع ساعة حتى تسيح الجبنة.
- نخرج صينية الخضار بالقشدة والجبن من الفرن وبذلك تكون جاهزة للتقديم.