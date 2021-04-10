صينية خضراوات بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 04:32 مساء

صينية خضار بالقشدة والجبن من الوصفات الشهية التي لا يقاوم مذاقها وشكلها وسيحبها ضيوفك وجميع أفراد العائلة بالتأكيد، تعلميها معنا وحضريها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 حبة بطاطا مقطعة.
4 حبات جزر مقطع.
حبة بصل مقطع.
كيلو كوسة مقطعة.
½ كيلو قطع بروكلي.
كوب فطر.
ملعقة طعام أوريغانو.
4 فصوص ثوم.
ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
ملعقة صغيرة بودرة بصل.
ملح حسب الذوق.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بابريكا.
½ ملعقة صغيرة إكليل الجبل.
¼ كأس زيت زيتون.
لتحضير الطبقة الكريمية:
ملعقة طعام دقيق.
كأس قشدة.
1 ½ كأس حليب.
برش شيدر.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الجزر والكوسة والبصل والبروكلي والبطاطا والفطر.
- نضيف فوق الخضار كلاً من زيت الزيتون والثوم المهروس والأوريغانو وبودرة الثوم والبصل والفلفل الأسود وإكليل الجبل والبابريكا والملح، ونحرك جيداً.
- نضع الخضار المتبلة في صينية الفرن ونغطيها بالقصدير ونضعها بالفرن لنحو 45 دقيقة حتى تنضج.
- نضع في وعاء كلاً من الحليب والقشدة ونذوب الدقيق بالقليل من الماء ونضيفه ثم الفلفل الأسود وبرش الشيدر ونحرك.
- نخرج الخضار من الفرن ونضيف الطبقة الكريمية ثم نعيد الصينية إلى الفرن لنحو ربع ساعة حتى تسيح الجبنة.
- نخرج صينية الخضار بالقشدة والجبن من الفرن وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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