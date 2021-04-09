خبز جوز الهند

خبز جوز الهند (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة صنع خبز جوز الهند، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات:

دقيق جوز الهند - كوب.

ماء - كوبان.

زبدة على حرارة الغرفة - ربع كوب + ملعقة صغيرة.

بذور كتان - ملعقة كبيرة.

بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة.

ملح - ربع ملعقة صغيرة.