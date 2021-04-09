تعرفي معنا اليوم على طريقة صنع خبز جوز الهند، حسب وصفة «أطيب طبخة».
المكونات:
دقيق جوز الهند - كوب.
ماء - كوبان.
زبدة على حرارة الغرفة - ربع كوب + ملعقة صغيرة.
بذور كتان - ملعقة كبيرة.
بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة.
ملح - ربع ملعقة صغيرة.
طريقة العمل:
1- في وعاء، أخلطي الدقيق، الملح، البايكنغ باودر، وبذور الكتان.
2- أضيفي ربع كوب من الزبدة واخلطي المكونات حتى تتداخل.
3- أضيفي الماء تدريجياً واستمري بالخلط حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
4- شكلي كرات متساوية الحجم من العجينة وافرديها على سطح العمل حتى تحصلي على شكل أقراص.
5- ذوّبي الكمية المتبقية من الزبدة في مقلاة على نار متوسطة. أضيفي الخبز واطهيه من الجهتين حتى يصبح ذهبي اللون.