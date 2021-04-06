حساء الجمبري والكابوريا بحليب جوز الهند

جربي طريقة عمل حساء الكابوريا والجمبري بحليب جوز الهند والذي يمكنك تقديمه مع التوست المحمص بالثوم تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 أرجل كابوريا كبيرة.
كيلو جمبرى متوسط.
3 أكواب مرقة الدجاج.
ليمون.
فلفل حار.
2 كوب حليب جوز الهند.
1/4 كوب زبدة فول سوداني.
فلفل حار.
2 ملعقة صغيرة صلصة سمك.
كوب مياه.
كستناء مملحة بالمكسرات.
4 أوراق ريحان كبيرة.
طريقة التحضير
- يتم تسخين 3 أكواب من مرقة الدجاج في وعاء.
- ثم قومى بتقليم الفلفل الحار وقطعيه إلى شرائح من المنتصف ثم أضيفيه إلى المرقة عندما تغلي لمدة 15 دقيقة.
- أضيفى حليب جوز الهند وزبدة الفول السوداني والفلفل الحار وصلصة السمك ثم حركى المزيج جيدًا.
- كسرى ساقين الكابوريا وافتحيها وأزيلى لحم الكابوريا وقطعيها لقطع صغيرة وضعيها جانبًا.
- ثم يغسل الجمبري الذي تم تنظيفه بالفعل ثم أضيفى المأكولات البحرية والمياه الكستناء إلى الوعاء ويطهى على درجة حرارة منخفضة لمدة 5 دقائق حتى يسخن ويصبح جاهزًا للتقديم.