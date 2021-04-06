حساء الجمبري والكابوريا بحليب جوز الهند

جربي طريقة عمل حساء الكابوريا والجمبري بحليب جوز الهند والذي يمكنك تقديمه مع التوست المحمص بالثوم تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 أرجل كابوريا كبيرة.

كيلو جمبرى متوسط.

3 أكواب مرقة الدجاج.

ليمون.

فلفل حار.

2 كوب حليب جوز الهند.

1/4 كوب زبدة فول سوداني.

فلفل حار.

2 ملعقة صغيرة صلصة سمك.

كوب مياه.

كستناء مملحة بالمكسرات.

4 أوراق ريحان كبيرة.

طريقة التحضير

- يتم تسخين 3 أكواب من مرقة الدجاج في وعاء.

- ثم قومى بتقليم الفلفل الحار وقطعيه إلى شرائح من المنتصف ثم أضيفيه إلى المرقة عندما تغلي لمدة 15 دقيقة.

- أضيفى حليب جوز الهند وزبدة الفول السوداني والفلفل الحار وصلصة السمك ثم حركى المزيج جيدًا.

- كسرى ساقين الكابوريا وافتحيها وأزيلى لحم الكابوريا وقطعيها لقطع صغيرة وضعيها جانبًا.

- ثم يغسل الجمبري الذي تم تنظيفه بالفعل ثم أضيفى المأكولات البحرية والمياه الكستناء إلى الوعاء ويطهى على درجة حرارة منخفضة لمدة 5 دقائق حتى يسخن ويصبح جاهزًا للتقديم.

