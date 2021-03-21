دجاج ماسالا الهندي

تعرفي على طريقة تحضير دجاج تكا ماسالا الهندي، بطريقة سهلة وسريعة، واحصلي على أفضل نتيجة، جددي من وصفات الدجاج المألوفة وأسعدي أسرتك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عبوة من دجاج تكا (المثلج الجاهز).

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات.

قرن من الفلفل الأحمر الحار المقطع إلى شرائح، ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المقطعة.

كوب من مرق الدجاج.

ملعقة كبيرة من بهارات الجارام ماسالا.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

- وضع قطع دجاج التكا الجاهزة في الثلاجة إلى أن يذوب الثلج عنها.

- وضع قدر متوسط على النار ومن ثم وضع الزيت حتى يسخن قليلًا وإضافة قطع الدجاج حتى تنضج وتتحمر.

- إضافة البصل المفروم إلى قطع الدجاج بالقدر ومن ثم إضافة الثوم، الزنجبيل، الكزبرة، الفلفل الحار والبهارات من الكركم والجارام مسالا ورشِّ الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

- إضافة مقدار اللبن الزبادي إلى الخليط مع الاستمرار بالتقليب.

- إضافة مرق الدجاج الساخن إلى الخليط ومن ثم ترك الخليط لمدة عشر دقائق على نار هادئة حتى يطرى الدجاج وينضج ويصبح جاهزًا للتقديم.