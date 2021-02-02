مجبوس الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 01:42 مساء

من المطبخ الكويتي، إليك عزيزتي طريقة سهلة لتحضير مجبوس الدجاج الشهي، لتعديه في مطبخك بسهولة لكل أفراد أسرتك، حسب وصفة «جست فوود».

المكوّنات
3 ملاعق من السمن
3 حبات من البصل المفروم
دجاجة مقطّعة إلى 8 أجزاء
5 فصوص من الثوم المسحوق
3 ملاعق من خلطة البهارات
3 حبات متوسطة الحجم من الطماطم
ملعقة من معجون الطماطم
3 مكعبات من مرقة الدجاج
كوب ونصف من الماء
كوب من الأرز البسمتي

طريقة التحضير
تسخن السمنة في وعاءٍ كبيرٍ ويُضاف البصل ويُقلّى لمدّة 3 دقائق أو إلى أن يصبح طريًّا. تُضاف قطع الدجاج وتُقلّى لمدّة تتراوح بين 7 و8 دقائق، أو إلى أن يتغيّر لونها ثم يُضاف الثوم وخليط البهارات.
تُحرّك المكونات ثم تُضاف إليها الطماطم ومعجون الطماطم ومكعبات مرقة الدجاج تُحرّك المكوّنات لمدّة دقيقتين، ثم تُغطّى وتُترك على نارٍ خفيفة لمدّة 30 دقيقة أو إلى يصبح الدجاج مطهوًا جيّدًا.
يُضاف الماء ويُغلى ثم يُضاف إليه الأرز ويُحرّك ويُغطّى ويُترك الأرز على نارٍ هادئة حتى ينضج تمامًا.. ثم يقدم وصحتين.

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