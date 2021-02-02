مجبوس الدجاج

من المطبخ الكويتي، إليك عزيزتي طريقة سهلة لتحضير مجبوس الدجاج الشهي، لتعديه في مطبخك بسهولة لكل أفراد أسرتك، حسب وصفة «جست فوود».

المكوّنات

3 ملاعق من السمن

3 حبات من البصل المفروم

دجاجة مقطّعة إلى 8 أجزاء

5 فصوص من الثوم المسحوق

3 ملاعق من خلطة البهارات

3 حبات متوسطة الحجم من الطماطم

ملعقة من معجون الطماطم

3 مكعبات من مرقة الدجاج

كوب ونصف من الماء

كوب من الأرز البسمتي