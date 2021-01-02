حضري شوربة اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 12:25 مساء

تعد شوربة اللوز وجبة سريعة ولذيذة، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها حسب «شملولة».

المقادير:
3 ملاعق كبيرة دقيق.
2 ملعقة كبيرة سمن.
1 لتر مرق الدجاج.
1 رشة ملح.
1 كوب لبن كامل الدسم.
1 رشة فلفل أسود مطحون.
1 كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف.
1 رشة جوزة الطيب.

خطوات التحضير:
ضعى إناء على النار ثم نضع السمن ونضيف الدقيق ونقلب حتى يصفر لونه.
ثم نضيف اللبن مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام.
ثم بالتدريج نضيف المرق مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى الغليان.
ثم نتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونضيف اللوز ونقلب لمدة دقيقة.
تغرف الشوربة فى أطباق التقديم وتزين باللوز.. وصحتين.

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