حضري شوربة اللوز

تعد شوربة اللوز وجبة سريعة ولذيذة، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها حسب «شملولة».

المقادير:

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة سمن.

1 لتر مرق الدجاج.

1 رشة ملح.

1 كوب لبن كامل الدسم.

1 رشة فلفل أسود مطحون.

1 كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف.

1 رشة جوزة الطيب.