منسف أردني

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير المنسف الأردني في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لصفحة زكية القزيري على «فيسبوك».

المكونات

كيلو لحم خروف.

كيلو حليب.

كيلو أرز.

أرغفة من الخبز العربي.

ماء للسلق.

جوز ولوز وصنوبر وفستق ومعدنوس. (للتزيين حسب الرغبة)

ملح وبهارات وفلفل حار وكركم.

سمن بلدي.

طريقة التحضير

- يوضع الحليب في وعاء الطبخ، ثم يوضع على النار حتى يغلي، ثم نضيف اللحم المسلوق على الحليب بعد الغليان ويحرك حتى الغليان ويترك على نار هادئة.

- في هذه الأثناء يجهز طبق الأرز ونضع ملعقتين من السمن في الوعاء، ثم تذوَّب على النار ويغسل الأرز المنقوع ويتبّل بالملح والفلفل والبهارات.

- توضع الكمية في وعاء السمن، ونضيف إليها كمية من ماء السلق - الذي يغطي كمية الأرز- وتوضع على نار هادئة لمدة نصف ساعة، ثم تزيَّن بالمكسرات والمعدنوس.

- نضع الخبز على صحن التقديم ونضع الأرز أعلاه، ثم يوضع اللحم فوق الأرز ويزيَّن بالفستق واللوز والجوز والصنوبر، ثم يصب عليه شراب الحليب ويصبح جاهزًا للتقديم.