حضري شربة الحوت

شربة الحوت (الإنترنت)

من المطبخ الليبي، إليك طريقة تحضير شربة الحوت الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والصحية.

المقادير والمكونات:

1/4 كيلوغرام سمك مسلوق في ماء وملح.

بصلة كبيرة مقشرة ومقطعة نصفين.

4 فصوص ثوم.

فلفل أسود.

حرارات «بهارات».

كمون حوت.

حبة طماطم مقطعة نصفين.

«يترك السمك مع هذه المكونات حتى ينضج ثم يصفى ويوضع جانبًا ويحتفظ بالمرق المصفى للاستخدام لاحقًا».

بصلة متوسطة.

4 فصوص ثوم.

قرن فلفل أخضر حار.

1 ملعقة صغيرة كمون حوت.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة حرارات «بهارات اللحم».

كوبان من عصير الطماطم.

1 ملعقة طعام صلصة الطماطم «معجون الطماطم».

1 ملعقة صغيرة كركم.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملح.

ملعقة صغيرة نعناع جاف مطحون.

عصير نصف ليمونة.

3 ملاعق طعام حبوب الشربة «معكرونة لسان العصفور».

1/4 كوب زيت.

الطريقة والخطوات

يفتت السمك إلى قطع متوسطة الحجم وتترك جانبًا.

يوضع الزيت في قدر على النار وتضاف البصلة المفرومة ناعمًا وتقلب حتى تذبل.

يدق الثوم مع قرن الفلفل الأخضر وكمون الحوت جيدًا ويضاف إلى البصل ويقلب حتى يصبح الخليط ذهبيا، ثم يضاف عصير الطماطم ومعجون الطماطم والبقدونس المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة والقرفة والملح والحرارات والفلفل الأسود والكركم، ويقلب ويترك على نار هادئة حتى تنضج الطماطم، ويعرف ذلك بانفصال الزيت على سطح الطماطم، ثم يضاف من مرقة السمك نحو 2 و1/2 كوب من المرقة، ويعدل الملح حسب الذوق ويترك على النار حتى تغلي.

تضاف حبوب الشربة وقطع السمك وتقلب وتترك حتى تنضج حبوب الشربة عندها يضاف النعناع المطحون وعصير الليمون.. وتقدم وصحتين.