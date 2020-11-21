شعيرية بالمفروم

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الشعيرية باللحم المفروم والمكسرات لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو شعيرية.

1/2 كيلو لحم مفروم.

مكسرات حسب الرغبة.

ثمرتان بصل مفرومة.

1 فص ثوم مهروس.

ثمرتان فلفل أصفر مفروم.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

سماق.

زعتر.

ورق لوري.

طريقة التحضير

- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم المفروم ثم تبليه بالملح والفلفل والزعتر والسماق وورق اللوري.

- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيل وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.

- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج، وضعي الشعيرية في أطباق التقديم ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.