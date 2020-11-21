شعيرية بالمفروم

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الشعيرية باللحم المفروم والمكسرات لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو شعيرية.
1/2 كيلو لحم مفروم.
مكسرات حسب الرغبة.
ثمرتان بصل مفرومة.
1 فص ثوم مهروس.
ثمرتان فلفل أصفر مفروم.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
سماق.
زعتر.
ورق لوري.
طريقة التحضير
- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم المفروم ثم تبليه بالملح والفلفل والزعتر والسماق وورق اللوري.
- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيل وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.
- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج، وضعي الشعيرية في أطباق التقديم ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.