شعيرية بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 01:17 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الشعيرية باللحم المفروم والمكسرات لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو شعيرية.
1/2 كيلو لحم مفروم.
مكسرات حسب الرغبة.
ثمرتان بصل مفرومة.
1 فص ثوم مهروس.
ثمرتان فلفل أصفر مفروم.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
سماق.
زعتر.
ورق لوري.

طريقة التحضير
- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم المفروم ثم تبليه بالملح والفلفل والزعتر والسماق وورق اللوري.
- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيل وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.
- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج، وضعي الشعيرية في أطباق التقديم ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.

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